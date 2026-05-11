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Chouette avec Écoutez voir Campbon

Chouette avec Écoutez voir Campbon samedi 6 juin 2026.

Adresse : 2 Chemin des Écoliers

Ville : 44750 Campbon

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Campbon

Chouette avec Écoutez voir

2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Florence Arnoult raconte et met en scène Un peu perdu , l’album de Chris Haughton.
Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché, quand soudain, il bascule hors du nid.

Pour les tout-petits (18mois à 3 ans), sur inscription.   .

2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10  mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Chouette avec Écoutez voir Campbon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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