Chouette avec Écoutez voir Campbon
Chouette avec Écoutez voir Campbon samedi 6 juin 2026.
Campbon
Chouette avec Écoutez voir
2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Florence Arnoult raconte et met en scène Un peu perdu , l’album de Chris Haughton.
Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère dans un nid haut perché, quand soudain, il bascule hors du nid.
Pour les tout-petits (18mois à 3 ans), sur inscription. .
2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Chouette avec Écoutez voir Campbon a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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