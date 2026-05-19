Les Hogues

Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour ensemble bricoler une chaise pliante et partager un bon moment.

Outillage, fournitures et équipement de protection fournis

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85

Participation 30€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85

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English : Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues

L’événement Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle