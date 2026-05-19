Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues
Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues samedi 27 juin 2026.
Les Hogues
Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour ensemble bricoler une chaise pliante et partager un bon moment.
Outillage, fournitures et équipement de protection fournis
Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85
Participation 30€ .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85
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English : Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues
L’événement Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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