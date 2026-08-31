Informations pratiques

Bouchon

Chouette, un larris !

Bouchon Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:30:00

fin : 2026-10-23 21:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Une soirée automnale à la découverte de la faune nocturne des Larris… Prêtons l’oreille aux hululements ou autres chuintements…

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE BOUCHON, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.

Prévoir des chaussures de marche

Prévoir une lampe torche

Chiens non autorisés

Une soirée automnale à la découverte de la faune nocturne des Larris… Prêtons l’oreille aux hululements ou autres chuintements…

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE BOUCHON, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.

Prévoir des chaussures de marche

Prévoir une lampe torche

Chiens non autorisés .

Bouchon 80830 Somme Hauts-de-France

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English :

An autumn evening exploring the nocturnal wildlife of Les Larris? Let’s listen for the hoots and other rustling sounds…

This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy, in partnership with the Town of Bouchon, as part of the Hauts-de-France Nature program.

Please wear walking shoes.

Please bring a flashlight.

Dogs are not allowed.

L’événement Chouette, un larris ! Bouchon a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme