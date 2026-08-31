Chouette, un larris ! Bouchon
vendredi 23 octobre 2026 · Bouchon
Informations pratiques
Bouchon
Chouette, un larris !
Bouchon Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:30:00
fin : 2026-10-23 21:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Une soirée automnale à la découverte de la faune nocturne des Larris… Prêtons l’oreille aux hululements ou autres chuintements…
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE BOUCHON, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.
Prévoir des chaussures de marche
Prévoir une lampe torche
Chiens non autorisés
Une soirée automnale à la découverte de la faune nocturne des Larris… Prêtons l’oreille aux hululements ou autres chuintements…
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE BOUCHON, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.
Prévoir des chaussures de marche
Prévoir une lampe torche
Chiens non autorisés .
Bouchon 80830 Somme Hauts-de-France
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English :
An autumn evening exploring the nocturnal wildlife of Les Larris? Let’s listen for the hoots and other rustling sounds…
This activity is brought to you by the Hauts-de-France Nature Conservancy, in partnership with the Town of Bouchon, as part of the Hauts-de-France Nature program.
Please wear walking shoes.
Please bring a flashlight.
Dogs are not allowed.
L’événement Chouette, un larris ! Bouchon a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme