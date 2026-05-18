ChouRave Party Obenheim
ChouRave Party Obenheim samedi 27 juin 2026.
Obenheim
ChouRave Party
14 rue de Daubensand Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Animations à la ferme
Marché de producteurs
Jeux et animations
Démonstration de forge
Musique live et danse collective par Wave Arising
Buvette et restaurations Bio
Camping sous votre tente .
14 rue de Daubensand Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 90 34 84 contact@riedoasis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ChouRave Party Obenheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Obenheim (Bas-Rhin)
- Festival Oben-Air Obenheim 6 juin 2026