Obenheim

ChouRave Party

14 rue de Daubensand Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Animations à la ferme

Marché de producteurs

Jeux et animations

Démonstration de forge

Musique live et danse collective par Wave Arising

Buvette et restaurations Bio

Camping sous votre tente .

14 rue de Daubensand Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 90 34 84 contact@riedoasis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ChouRave Party Obenheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried