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ChouRave Party Obenheim

ChouRave Party Obenheim samedi 27 juin 2026.

Adresse : 14 rue de Daubensand

Ville : 67230 Obenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Obenheim

ChouRave Party

14 rue de Daubensand Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Animations à la ferme

Marché de producteurs
Jeux et animations
Démonstration de forge
Musique live et danse collective par Wave Arising
Buvette et restaurations Bio
Camping sous votre tente   .

14 rue de Daubensand Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 90 34 84  contact@riedoasis.fr

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English :

L’événement ChouRave Party Obenheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Grand Ried

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