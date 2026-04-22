Festival Oben-Air Obenheim
Festival Oben-Air Obenheim samedi 6 juin 2026.
Obenheim
Festival Oben-Air
rue du stade Obenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Participez à un grand orchestre d’harmonie éphémère. Soirée animée par ESM Brass Band. Buvette et restauration. 0 .
rue du stade Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 25 53 27 gauthier.muth@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Oben-Air Obenheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Ried