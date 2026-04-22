Obenheim

Festival Oben-Air

rue du stade Obenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Participez à un grand orchestre d’harmonie éphémère. Soirée animée par ESM Brass Band. Buvette et restauration. 0 .

rue du stade Obenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 25 53 27 gauthier.muth@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Oben-Air Obenheim a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Grand Ried