Chouy en musique! Chouy
Chouy en musique! Chouy samedi 4 juillet 2026.
Chouy
Chouy en musique!
2 Place de l’Église Chouy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concert gratuit au foyer rural de Chouy, le 4 juillet 2026 a partir de 18h
Restauration sur place
Concert gratuit au foyer rural de Chouy, le 4 juillet 2026 a partir de 18h
Restauration sur place .
2 Place de l’Église Chouy 02210 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 61 61 54 foyerruraldechouy@gmail.com
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English :
Free concert at Chouy’s foyer rural, July 4, 2026 from 6 p.m
Catering on site
L’événement Chouy en musique! Chouy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois