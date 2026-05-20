Chouy

Chouy en musique!

2 Place de l’Église Chouy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concert gratuit au foyer rural de Chouy, le 4 juillet 2026 a partir de 18h

Restauration sur place

Concert gratuit au foyer rural de Chouy, le 4 juillet 2026 a partir de 18h

Restauration sur place .

2 Place de l’Église Chouy 02210 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 61 61 54 foyerruraldechouy@gmail.com

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English :

Free concert at Chouy’s foyer rural, July 4, 2026 from 6 p.m

Catering on site

L’événement Chouy en musique! Chouy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Soissonnais-Valois