CHRIS CONTY Salle polyvalente Ravières
CHRIS CONTY Salle polyvalente Ravières vendredi 22 mai 2026.
Ravières
CHRIS CONTY
Salle polyvalente 7 Rue Alfred Masson Ravières Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
.
Salle polyvalente 7 Rue Alfred Masson Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 11 38 79 cie.avril.enchante@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CHRIS CONTY
L’événement CHRIS CONTY Ravières a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)