CHRIS CONTY Salle polyvalente Ravières

Ravières

CHRIS CONTY

Salle polyvalente 7 Rue Alfred Masson Ravières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

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Salle polyvalente 7 Rue Alfred Masson Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 11 38 79 cie.avril.enchante@gmail.com

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English : CHRIS CONTY

L’événement CHRIS CONTY Ravières a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)