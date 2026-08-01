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AGENDA · Quincy

Chris Miléane en live Quincy

samedi 22 août 2026 · Quincy

Chris Miléane en live Quincy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
4 Chemin du Poinçon
Ville
18120 Quincy
Département
Cher
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Quincy

Chris Miléane en live

4 Chemin du Poinçon Quincy Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Rock variété 6  .

4 Chemin du Poinçon Quincy 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 72 34 

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English :

L’événement Chris Miléane en live Quincy a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de VIERZON