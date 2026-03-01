Christelle de La Rocque au KM0 Kilomètre Zéro Paris

« De retour d’Irlande, Christelle a embarqué avec elle quelques sonorités de Temple Bar. De quoi chanter ensemble aussi bien les classiques français qu’anglais ! »

Concernant le bar KM0 :

Microbrasserie locale et restaurant

Au cœur de Paris, dans le quartier République (3e arrondissement), Kilomètre Zéro ouvre ses portes pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse !

Un bar, restaurant, et microbrasserie locale où vous pourrez découvrir nos bières crafts brassées sur place, ainsi que des plats qui évoluent au rythme des saisons.

Que vous soyez amateurs de houblon ou simplement curieux de goûter nos créations, venez profiter d’une ambiance conviviale et authentique, avec une équipe passionnée prête à vous accueillir.

« De retour d’Irlande, Christelle a embarqué avec elle quelques sonorités de Temple Bar. De quoi chanter ensemble aussi bien les classiques français qu’anglais ! »

Le mercredi 18 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T19:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00

Kilomètre Zéro 39, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris

https://shotgun.live/events/christelle-de-la-rocque-au-km-0



Afficher la carte du lieu Kilomètre Zéro et trouvez le meilleur itinéraire

