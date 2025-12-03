Christian Olivier et Têtes Raides au Théâtre Dejazet en janvier 2026 Théatre Dejazet Paris

Le Groupe Têtes Raides avec la dernière formation musicale de Christian Olivier au Théâtre Dejazet à Paris en 2026 pour 15 représentations ! un premier concert avec Christian Olivier accompagné de ses musiciens ; un second, avec Têtes Raides et une sélection de chansons emblématiques du groupe et des interactions entre les deux. Cette musique vivante et mouvante, toujours en action, enrichie par ses multiples interprètes, habillera les textes et donnera du corps à l’interprétation.

Deux concerts dans une même soirée pendant 3 semaines à Paris, Christian Olivier avec 5 musiciens fera la première partie du groupe Têtes Raides. Trois heures de chansons, musiques et textes extraits de plus de 30 années de carrière. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Des textes, de la musique avec Christian Olivier et le groupe Têtes Raides, sur la scène de l’un des plus anciens théâtres de Paris.

Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 23h00

payant

De 35 à 49 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T23:00:00+02:00;2026-01-16T20:00:00+02:00_2026-01-16T23:00:00+02:00;2026-01-17T20:00:00+02:00_2026-01-17T23:00:00+02:00;2026-01-19T20:00:00+02:00_2026-01-19T23:00:00+02:00;2026-01-20T20:00:00+02:00_2026-01-20T23:00:00+02:00;2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T23:00:00+02:00;2026-01-22T20:00:00+02:00_2026-01-22T23:00:00+02:00;2026-01-23T20:00:00+02:00_2026-01-23T23:00:00+02:00;2026-01-24T20:00:00+02:00_2026-01-24T23:00:00+02:00;2026-01-26T20:00:00+02:00_2026-01-26T23:00:00+02:00;2026-01-27T20:00:00+02:00_2026-01-27T23:00:00+02:00;2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T23:00:00+02:00;2026-01-29T20:00:00+02:00_2026-01-29T23:00:00+02:00;2026-01-30T20:00:00+02:00_2026-01-30T23:00:00+02:00;2026-01-31T20:00:00+02:00_2026-01-31T23:00:00+02:00

Théatre Dejazet 41, boulevard du Temple 75003 La Ciotat, FranceParis

https://www.alaniche.fr/ +33640714898 boutiquelaniche@gmail.com https://www.facebook.com/tetesraides/ https://www.facebook.com/tetesraides/