Christophe Godin & the Odd Souls, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Christophe Godin & the Odd Souls Jeudi 4 juin, 20h30 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

23.- / 18.- / 12.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Christophe Godin & the Odd Souls : Lynn Marring – basse et chant ; Pierre Michel – guitare et chant ; Peter Puke – batterie et chant, débarquent au Chaudron pour un projet solo qui sonne comme un retour aux sources pour adolescents taquinant la soixantaine, avec de grosses guitares, du groove puissant, des riffs taillés à la machette, des chœurs en veux-tu en voilà ! Du big rock jubilatoire qui met de bonne humeur !

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/christophe-godin-the-odd-souls/19bc1bd3-0bc4-456f-814f-2eaa5c3ded10/events/391263 »}]

Guitares tranchantes, groove massif et chœurs à gogo : préparez-vous !

Christophe Godin