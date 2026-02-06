Ch’ti Trail Vendin-le-Vieil
Ch’ti Trail Vendin-le-Vieil dimanche 21 juin 2026.
Vendin-le-Vieil
Ch’ti Trail
5001 route de la Bassée Vendin-le-Vieil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un événement au cœur de la Brasserie Castelain.
Bienvenue à Bénifontaine, la commune où l’endurance rencontre le plaisir des sens ! Nous sommes ravis de vous annoncer la création d’un événement unique qui fera battre les cœurs des amateurs de Trail et des amateurs de bière: Le Ch’ti Trail ! Cette initiative de la Brasserie Castelain qui marie sport, tradition et convivialité ! Imaginez un parcours à travers notre patrimoine remarquable, où les coureurs auront l’occasion de déguster les délicieuses bières de la Brasserie. Que vous soyez un athlète chevronné ou simplement à la recherche d’une expérience unique, ce Trail vous promet une aventure inoubliable. .
5001 route de la Bassée Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
An event at the heart of Brasserie Castelain.
L’événement Ch’ti Trail Vendin-le-Vieil a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Lens-Liévin