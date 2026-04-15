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ChtolÔgo concert spectacle bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

ChtolÔgo concert spectacle bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône vendredi 8 mai 2026.

Lieu : bar associatif fartfelien

Adresse : 6 Rue du Pont

Ville : 71240 Gigny-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Gigny-sur-Saône

ChtolÔgo concert spectacle

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:55:00

Date(s) :
2026-05-08

Le projet Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié):
Des chansons qui poilent à gratte et à groove sur fond de cumbia, de reggae, de rock…   .

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

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English : ChtolÔgo concert spectacle

L’événement ChtolÔgo concert spectacle Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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