ChtolÔgo concert spectacle bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône
ChtolÔgo concert spectacle bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône vendredi 8 mai 2026.
Gigny-sur-Saône
ChtolÔgo concert spectacle
bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:55:00
Date(s) :
2026-05-08
Le projet Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié):
Des chansons qui poilent à gratte et à groove sur fond de cumbia, de reggae, de rock… .
bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com
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English : ChtolÔgo concert spectacle
L’événement ChtolÔgo concert spectacle Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)