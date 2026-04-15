ChtolÔgo concert spectacle bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

ChtolÔgo concert spectacle

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08 23:55:00

Date(s) :

2026-05-08

Le projet Chtolôgo est un OCNI (objet chantant non identifié):

Des chansons qui poilent à gratte et à groove sur fond de cumbia, de reggae, de rock… .

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : ChtolÔgo concert spectacle

L’événement ChtolÔgo concert spectacle Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)