Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Gigny-sur-Saône

Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 23:55:00

Date(s) :

2026-05-29

A partir de 19h30 vous pourrez assister au concert de la chorale Corps à Chœur puis participer à la chorale éphémère En Voix . Les 2 chorales sont dirigées par Jeanne. La soirée se poursuivra par un repas participatif. .

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

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English : Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix

L’événement Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)