Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône vendredi 29 mai 2026.

Lieu : bar associatif fartfelien

Adresse : 6 Rue du Pont

Ville : 71240 Gigny-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Gigny-sur-Saône

Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 23:55:00

Date(s) :
2026-05-29

A partir de 19h30 vous pourrez assister au concert de la chorale Corps à Chœur puis participer à la chorale éphémère En Voix . Les 2 chorales sont dirigées par Jeanne. La soirée se poursuivra par un repas participatif.   .

bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06  fartfelien@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix

L’événement Concert chorale Corps à Chœur & soirée En Voix Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Gigny-sur-Saône (Saône-et-Loire)