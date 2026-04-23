Gigny-sur-Saône

Marché Artisanal

Plateau sportif Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Marché artisanal de 10h à 19h.

Entrée gratuite buvette, restauration rapide

Séance de dédicace de son livre par l’auteure gignerate Emilie JANNIN

Organisé par le comité des fêtes au profit de la fondation un petit truc en plus .

Plateau sportif Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 97 78 camille.maufroy@orange.fr

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English : Marché Artisanal

L’événement Marché Artisanal Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne