Marché Artisanal Gigny-sur-Saône
Marché Artisanal Gigny-sur-Saône dimanche 24 mai 2026.
Gigny-sur-Saône
Marché Artisanal
Plateau sportif Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Marché artisanal de 10h à 19h.
Entrée gratuite buvette, restauration rapide
Séance de dédicace de son livre par l’auteure gignerate Emilie JANNIN
Organisé par le comité des fêtes au profit de la fondation un petit truc en plus .
Plateau sportif Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 97 78 camille.maufroy@orange.fr
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English : Marché Artisanal
L’événement Marché Artisanal Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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