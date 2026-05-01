Gigny-sur-Saône

Brocante du RPI Marnay- Gigny Saint-Cyr

Derrière l’église Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Brocante organisé par l’association des parents d’élèves A Bonne École le dimanche 31 mai à Gigny-sur-Saône vers l’église. Ouverture visiteurs à 7h. Installation exposants à partir de 6h sans réservation. .

Derrière l’église Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 75 71 61

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English : Brocante du RPI Marnay- Gigny Saint-Cyr

L’événement Brocante du RPI Marnay- Gigny Saint-Cyr Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne