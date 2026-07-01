Ci-Gisait Cyrano – Cie Crescite, La chèvrerie du Pin, Entrammes

Informations pratiques

Ci-Gisait Cyrano – Cie Crescite Dimanche 19 juillet, 21h30 La chèvrerie du Pin Mayenne

Prévente : 18€

Sur place : 21€

Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T21:30:00+02:00 – 2026-07-19T22:40:00+02:00

Fin : 2026-07-19T21:30:00+02:00 – 2026-07-19T22:40:00+02:00

La Compagnie Crescite vous invite à redécouvrir Cyrano, dans une adaptation pleine de contrastes et de panache. Avec elle, le texte d’Edmond Rostand prend vie dans toute sa poésie. Des tirades légendaires aux vacillations de l’esprit, retrouvez le flamboyant romantisme du héros au grand nez. Un spectacle empreint d’amour, d’amitié et d’illusions du cœur.

Vendredi 17 juillet à 21h30 / Le Jardin de la Mairie – La Bazouge-des-Alleux

Samedi 18 juillet à 21h30 / La Chèvrerie du Pin – Entrammes

Foodtruck et buvette dès 19h

Visites gratuites de la Bazouge des Alleux avec une guide-conférencière (le vendredi) et de la chèvrerie (le samedi).

Faites-vous conduire ! Une navette vous amène depuis Laval sur le spectacle (2€ aller-retour). Réservation obligatoire.

Un siège libre dans votre véhicule ? Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur le site nuitsdelamayenne.com pour trouver votre co-pilote de festival.

La chèvrerie du Pin Le Pin, 53260 Entrammes Entrammes 53260 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/ci-gisait-cyrano/ »}] https://maps.app.goo.gl/HfqeFMjov12YbyJR6

La Compagnie Crescite vous invite à redécouvrir Cyrano, dans une adaptation pleine de contrastes et de panache. Un spectacle empreint d’amour, d’amitié et d’illusions du cœur.