Cie L’Arbre potager, Les Intrépides La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Dimanche 8 mars, 16h30 9€ ou 5€ réduit (-25 ans, chercheurs d’emploi, familles nombreuses).

Mythologie rétro-projetée dès 8 ans dans le cadre du festival quand on conte.

Dans le petit théâtre des intrépides **héros mythologiques**, on assiste à un spectacle drôle et enlevé pour trois comédiennes et deux rétroprojecteurs. Thésée, Europe, Andromède, Persée, Méduse sont revisités dans **un récit haletant** plein de surprises visuelles, de bruitages épatants, d’incroyables trouvailles. Papier découpé, théâtre d’ombres et d’objets, c’est un petit artisanat virtuose qui s’agite sous nos yeux et se chante à nos oreilles. La mythologie pour les nuls ? Non, **la mythologie dépoussiérée** et plus actuelle que jamais. Parole de Zeus.

_Écriture, conception, interprétation, manipulations : Marie Hesse et Mélanie Montaubin. Conception, bruitages, régie : Elodie Gendre. Création musicale : Antoine Compagnon. Collaboration artistique : Richard Sammut. Crédits photos : Richard Sammut, Cie L’Arbre Potager. Production : Compagnie L’Arbre Potager. Une programmation association QOC dans le cadre du_ [_28éme festival Quand On conte_](http://quandonconte.free.fr) _en accord avec la compagnie L’Arbre Potager_

Billetterie en ligne [https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ) ou sur place 1h avant

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



