Ciel mon marché !

Valernes Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

2026-08-27

Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance joyeusement festive et musicale.

Valernes 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 09 40 89

Every Thursday, the villages of Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh and Châteaufort take it in turns to welcome local producers and craftsmen. The atmosphere is joyfully festive and musical.

L’événement Ciel mon marché ! Valernes a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Sisteron Buëch