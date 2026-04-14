Ciels de Nantes : L’étoile du Berger et les Pléiades, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Ciels de Nantes : L’étoile du Berger et les Pléiades Samedi 25 avril, 21h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:59:00+02:00

Le samedi 25 avril 2026 au Parc du Grand Blottereau (entrée principale, bd Auguste Péneau) aura lieu la prochaine édition des ‘Ciels de Nantes’. Cette soirée d’observation publique du ciel débutera à 21 h.

Au cours de cette veillée aux étoiles, le public nantais sera à nouveau convié à découvrir le ciel de notre ville aux instruments (lunettes et télescopes, de 60 à 360 mm de diamètre) en compagnie des astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes.

Au programme : Dès la tombée de la nuit, Vénus, presque pleine, sera proche de l’amas d’étoiles des Pléiades sur l’horizon ouest. Sa luminosité contrastera avec l’amas mais formera un très beau rapprochement visuel observable à l’œil nu. Uranus ne sera pas très loin du couple céleste.

Jupiter sera encore bien haute dans le ciel. Dès 21h, nous pourrons essayer d’observer le satellite Io passé sur la lisière de la bande équatoriale sud suivi de son ombre peu après 21H30.Le satellite quittera définitivement le disque jovien vers 22h35 suivi de son ombre vers 23h50, heure où la grande tache rouge se lèvera sur le bord opposé de la planète

Une Lune gibbeuse nous offrira les plus belles régions lunaires à observer du cratère Platon à la chaîne de montagnes des Apennins tout en s’attardant sur le Mur Droit ou le cratère Tycho.

Venez aussi découvrir les constellations et leurs principales étoiles (le Lion et son étoile Régulus, Orion et ses trois rois). Vous pourrez aussi découvrir la nébuleuse d’Orion ou quelques galaxies du printemps.

Le parc du Grand Blottereau sera ce soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers !

Plongez dans l’Univers avec les astronomes de la Société d’Astronomie de Nantes !

Venez découvrir les joyaux de la voûte céleste

N.B. : les possesseurs de jumelles, lunettes et télescopes sont invités à apporter leur(s) instrument(s).

L’observation sera annulée en cas de conditions météorologiques défavorables (information de dernière minute consultable sur la page d’accueil du site Internet ou sur le répondeur téléphonique)

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact-san@san-fr.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://san.asso.fr »}]

Venez observer avec la SAN, Vénus proche des Pléiades, Jupiter, son satellite Io et son ombre passant devant la planète et la Lune Astronomie Jupiter

Arnaud Louel -SAN