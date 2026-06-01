La Ferté Macé

Ciné arc en ciel

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-11

A l’occasion de la semaine arc en ciel, votre cinéma s’engage aux côtés des personnes LGBTI+ avec une sélection de 4 films pour mieux comprendre leurs réalités et affirmer notre solidarité

A voir Pédale rurale, Hélène trésore transnationale, Pillion, A voix basse .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

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English : Ciné arc en ciel

L’événement Ciné arc en ciel La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo