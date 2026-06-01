Ciné arc en ciel La Ferté Macé
Ciné arc en ciel La Ferté Macé jeudi 11 juin 2026.
La Ferté Macé
Ciné arc en ciel
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-11
A l’occasion de la semaine arc en ciel, votre cinéma s’engage aux côtés des personnes LGBTI+ avec une sélection de 4 films pour mieux comprendre leurs réalités et affirmer notre solidarité
A voir Pédale rurale, Hélène trésore transnationale, Pillion, A voix basse .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
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English : Ciné arc en ciel
L’événement Ciné arc en ciel La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo
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