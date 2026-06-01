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Ciné arc en ciel La Ferté Macé

Ciné arc en ciel La Ferté Macé jeudi 11 juin 2026.

Adresse : cinéma

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif :

La Ferté Macé

Ciné arc en ciel

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-11

A l’occasion de la semaine arc en ciel, votre cinéma s’engage aux côtés des personnes LGBTI+ avec une sélection de 4 films pour mieux comprendre leurs réalités et affirmer notre solidarité
A voir Pédale rurale, Hélène trésore transnationale, Pillion, A voix basse   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02 

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English : Ciné arc en ciel

L’événement Ciné arc en ciel La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo

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