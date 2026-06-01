Ciné Atelier Le Gruffalo Cinéma La Bobine Monein
Ciné Atelier Le Gruffalo Cinéma La Bobine Monein dimanche 28 juin 2026.
Monein
Ciné Atelier Le Gruffalo
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Film suivi d’un atelier manuel adapté aux tout petits. .
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com
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English : Ciné Atelier Le Gruffalo
L’événement Ciné Atelier Le Gruffalo Monein a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn
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