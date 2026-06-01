Ciné Atelier Le Gruffalo Cinéma La Bobine Monein

Monein

Ciné Atelier Le Gruffalo

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Film suivi d’un atelier manuel adapté aux tout petits. .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com

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English : Ciné Atelier Le Gruffalo

L’événement Ciné Atelier Le Gruffalo Monein a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Béarn