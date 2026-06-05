Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein

Monein

Atelier poterie

Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Adultes et enfants sont invités à mettre joyeusement les mains dans la terre lors de ces ateliers créatifs où le plaisir

et la liberté d’expression sont les seuls mots d’ordre !

Sur réservation. .

Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72

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English : Atelier poterie

L’événement Atelier poterie Monein a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn