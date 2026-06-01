Visite de la ferme florale Casau Bon, Ferme Florale Casau Bon, Monein

Visite de la ferme florale Casau Bon Vendredi 5 juin, 15h30 Ferme Florale Casau Bon Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

VENDREDI 05 JUIN 2026

Visite de la ferme florale Casau Bon

> 15h30 – 17h

> Monein

> Camille Rebolle-Laborde

Le Pavillon de l’architecture vous invite à partir à la rencontre de Camille Rebolle-Laborde qui s’est associée à l’entreprise familiale pour développer son projet floricole.

Une parcelle de 8000 m2 dont 1500 m2 sous serre froide pour produire des fleurs annuelles, bisanuelles et vivaces tout en maîtrisant l’itinéraire cultural dans son intégralité : du semis, à la plantation jusqu’à la confection du bouquet et la vente. Une cinquantaine de variétés produites pour proposer des fleurs fraîches et séchées tout en respectant le vivant et les cycles naturels.

Ferme Florale Casau Bon Chemin Larcade 64360 Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 13 47 77 62 https://www.fermecasaubon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWQ8fNl9mghMzwYoGNM7ro2qvEaHv4XTPgK2qbP5T_BnLP6g/viewform?usp=header »}] Après trois années d’expérimentation dans la production de fleurs coupées durant ses études, Camille Rebolle-Laborde a rejoint le GAEC CASAU BON, une entreprise familiale où elle s’est associée à ses parents et à son frère depuis le 1ᵉʳ septembre 2025.

C’est sa passion pour les fleurs qui, petit à petit, a fait germer ce projet floricole.

Une parcelle de 8 000 m² (dont 1 500 m² sous serre froide) permet de produire des fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces, tout en maîtrisant l’intégralité de l’itinéraire cultural : du semis à la plantation, en passant par la confection des bouquets et la vente.

Une cinquantaine de variétés sont produites chaque année pour proposer des fleurs fraîches et séchées, dans le respect du vivant et des cycles naturels. Le GAEC est certifié HVE (Haute Valeur Environnementale) de niveau 3 depuis plusieurs années et adhère au Collectif de la Fleur Française.

VENDREDI 05 JUIN 2026

© Camille Rebolle-Laborde