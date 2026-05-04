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Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein

Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein

Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle Maurice Bahurlet

Adresse : 18 Chemin de la Lannes

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monein

Semaine Occitane Comment ça se danse

Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation en duo, en quadrette, en grand cercle.

A partir de 10 ans
Durée 1h20
Ce spectacle sera suivi d’un bal traditionnel dans le cadre de la programmation de la semaine Occitane.   .

Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48  culture@mairie-monein.fr

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English : Semaine Occitane Comment ça se danse

L’événement Semaine Occitane Comment ça se danse Monein a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn

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