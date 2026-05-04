Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein
Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 5 juin 2026.
Monein
Semaine Occitane Comment ça se danse
Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation en duo, en quadrette, en grand cercle.
A partir de 10 ans
Durée 1h20
Ce spectacle sera suivi d’un bal traditionnel dans le cadre de la programmation de la semaine Occitane. .
Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48 culture@mairie-monein.fr
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English : Semaine Occitane Comment ça se danse
L’événement Semaine Occitane Comment ça se danse Monein a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn
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