Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein

Monein

Semaine Occitane Comment ça se danse

Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation en duo, en quadrette, en grand cercle.

A partir de 10 ans

Durée 1h20

Ce spectacle sera suivi d’un bal traditionnel dans le cadre de la programmation de la semaine Occitane. .

Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48 culture@mairie-monein.fr

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English : Semaine Occitane Comment ça se danse

L’événement Semaine Occitane Comment ça se danse Monein a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Coeur de Béarn