Ciné discussion De ma fenêtre Cinéma La Bobine Monein

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
2026-02-20
La séance sera suivie d’un échange avec Jean-Daniel Aurisset, intervenant et membre de l’association Franco -Ukrainienne Vesna64. .
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com
English : Ciné discussion De ma fenêtre
