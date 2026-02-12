Ciné discussion De ma fenêtre Cinéma La Bobine Monein

Ciné discussion De ma fenêtre

Ciné discussion De ma fenêtre Cinéma La Bobine Monein vendredi 20 février 2026.

Ciné discussion De ma fenêtre

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20

La séance sera suivie d’un échange avec Jean-Daniel Aurisset, intervenant et membre de l’association Franco -Ukrainienne Vesna64.   .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58  cinemalabobine64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné discussion De ma fenêtre

L’événement Ciné discussion De ma fenêtre Monein a été mis à jour le 2026-02-07 par OT Coeur de Béarn