Concert Bikini Dolls du rock Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Monein

Concert Bikini Dolls du rock

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

​Les Bikini Dolls du Rock sans Verger Un spectacle rock et déjanté à ne pas manquer ! Les Bikini Dolls vous promettent une soirée explosive et pleine de surprises.

Bar et restauration sur place. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04

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English : Concert Bikini Dolls du rock

L’événement Concert Bikini Dolls du rock Monein a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn