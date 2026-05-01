Concert Bikini Dolls du rock Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Concert Bikini Dolls du rock Quartier Loupien Route de Pardies Monein samedi 30 mai 2026.
Monein
Concert Bikini Dolls du rock
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les Bikini Dolls du Rock sans Verger Un spectacle rock et déjanté à ne pas manquer ! Les Bikini Dolls vous promettent une soirée explosive et pleine de surprises.
Bar et restauration sur place. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 39 71 04
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English : Concert Bikini Dolls du rock
L’événement Concert Bikini Dolls du rock Monein a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Béarn
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