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Stages de danse Centre équestre Les Petits sabots Monein

dimanche 12 juillet 2026 · Centre équestre Les Petits sabots · Monein

Stages de danse Centre équestre Les Petits sabots Monein

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Centre équestre Les Petits sabots
Adresse
85 Chemin Pedepeyrau
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Stages de danse

Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

10h30 à 12h00 Jazz avec Clara Boisan
13h30 à 15h30 Floorwork avec Klara Beyeler
15h45 à 17h45 Hip-Hop avec Frédéric Faula

Coin chill et buvette sur place pour accompagner vos pauses snacks et repas !
Possibilité pour les accompagnants de rester sur place.   .

Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 72 45  impulse.assopro@gmail.com

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English : Stages de danse

L’événement Stages de danse Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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