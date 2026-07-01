Stages de danse Centre équestre Les Petits sabots Monein

Informations pratiques

Monein

Stages de danse

Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

10h30 à 12h00 Jazz avec Clara Boisan

13h30 à 15h30 Floorwork avec Klara Beyeler

15h45 à 17h45 Hip-Hop avec Frédéric Faula

Coin chill et buvette sur place pour accompagner vos pauses snacks et repas !

Possibilité pour les accompagnants de rester sur place. .

Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 72 45 impulse.assopro@gmail.com

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English : Stages de danse

L’événement Stages de danse Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn