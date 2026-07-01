Stages de danse Centre équestre Les Petits sabots Monein
dimanche 12 juillet 2026 · Centre équestre Les Petits sabots · Monein
Informations pratiques
Monein
Stages de danse
Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
10h30 à 12h00 Jazz avec Clara Boisan
13h30 à 15h30 Floorwork avec Klara Beyeler
15h45 à 17h45 Hip-Hop avec Frédéric Faula
Coin chill et buvette sur place pour accompagner vos pauses snacks et repas !
Possibilité pour les accompagnants de rester sur place. .
Centre équestre Les Petits sabots 85 Chemin Pedepeyrau Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 72 45 impulse.assopro@gmail.com
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English : Stages de danse
L’événement Stages de danse Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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