Plantes et mémoires connectées Médiathèque La MéMo Monein
Plantes et mémoires connectées Médiathèque La MéMo Monein mercredi 8 juillet 2026.
Monein
Plantes et mémoires connectées
Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Au programme balade à la découverte d’essences locales, cueillette de fleurs et plantes sauvages, auberge espagnole et atelier d’impressions végétales.
Tous public. Inscriptions conseillées. .
Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plantes et mémoires connectées
L’événement Plantes et mémoires connectées Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein 1 juillet 2026
- Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein 3 juillet 2026
- Spectacle de danse Des rêves en vie Salle Maurice Bahurlet Monein 3 juillet 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque La MéMo Monein 4 juillet 2026
- Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein 6 juillet 2026