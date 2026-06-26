Plantes et mémoires connectées Médiathèque La MéMo Monein mercredi 8 juillet 2026.

Monein

Plantes et mémoires connectées

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Au programme balade à la découverte d’essences locales, cueillette de fleurs et plantes sauvages, auberge espagnole et atelier d’impressions végétales.

Tous public. Inscriptions conseillées. .

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

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English : Plantes et mémoires connectées

L’événement Plantes et mémoires connectées Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn