Festimarché Monein
Festimarché Monein vendredi 10 juillet 2026.
Monein
Festimarché
Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Marché traditionnel animé par Amine Belayachi qui jouera des musiques arabo-andalouses. .
Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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