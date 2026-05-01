Balades à vélo Monein
Balades à vélo Monein samedi 30 mai 2026.
Monein
Balades à vélo
Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Accueil Café.
Dans le cadre de l’animation Mai à vélo de la CCLO.
8h30 balades à vélo de route ou VTT avec deux circuits.
Grande boucle de 63 km jusqu’à Orthez.
9h petite boucle de 40 km jusqu’à Mourenx. Un ravitaillement est prévu pour chaque boucle.
Sur inscription jusqu’à la veille 17h. .
Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Balades à vélo
L’événement Balades à vélo Monein a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn
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