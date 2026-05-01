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Balades à vélo Monein

Balades à vélo Monein

Balades à vélo Monein samedi 30 mai 2026.

Adresse : Avenue du Pont Lat

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:15:00

Tarif :

Monein

Balades à vélo

Avenue du Pont Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:15:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Accueil Café.
Dans le cadre de l’animation Mai à vélo de la CCLO.
8h30 balades à vélo de route ou VTT avec deux circuits.
Grande boucle de 63 km jusqu’à Orthez.
9h petite boucle de 40 km jusqu’à Mourenx. Un ravitaillement est prévu pour chaque boucle.

Sur inscription jusqu’à la veille 17h.   .

Avenue du Pont Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Balades à vélo

L’événement Balades à vélo Monein a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Coeur de Béarn

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