Semaine occitane La MéMo Monein

Semaine occitane

La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

2026-05-28

Ce stage a pour but de travailler, par le spectre de la danse et celui de la musique, autour du Gibandrièrs de Sauveterre , un saut béarnais mentionné par plusieurs témoins du XIXe siècle, longtemps resté incomplet et peu interprété.

19h à 20h30 Stage de danse

20h30 à 21h30 stage de musique .

English : Semaine occitane

