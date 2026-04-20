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Semaine occitane Médiathèque la MéMo Monein

Semaine occitane Médiathèque la MéMo Monein

Semaine occitane Médiathèque la MéMo Monein lundi 1 juin 2026.

Lieu : Médiathèque la MéMo

Adresse : 16 place Henri Lacabanne

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Monein

Semaine occitane

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-01

Informations complémentaires à venir.   .

Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25  memo@mairie-monein.fr

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English : Semaine occitane

L’événement Semaine occitane Monein a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn

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