Semaine occitane Médiathèque la MéMo Monein
Semaine occitane Médiathèque la MéMo Monein lundi 1 juin 2026.
Monein
Semaine occitane
Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-01
Informations complémentaires à venir. .
Médiathèque la MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr
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English : Semaine occitane
L’événement Semaine occitane Monein a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn
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