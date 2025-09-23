Spectacle Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein
Spectacle Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein vendredi 5 juin 2026.
Spectacle Comment ça se danse
Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Une parole théâtrale sur la danse en bal trad avec de la musique vivante. Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. .
Salle Maurice Bahurlet 18 Chemin de la Lannes Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 59 08 48 culture@mairie-monein.fr
