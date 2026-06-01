Ciné-Bébé : Le garçon qui faisait danser les collines, Cinéma La Lanterne, Bègles

Ciné-Bébé : Le garçon qui faisait danser les collines Jeudi 18 juin, 14h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:00:00+02:00

Vous pouvez venir avec votre bébé (de moins de 7 mois), voir un film pour les adultes. Pas de poussette, ni de cosy dans la salle, votre bébé doit être dans vos bras pour profiter d’un temps de complicité avec vous. Les séances commencent à l’heure, sans bande-annonce, avec un son légèrement baissé et une lumière tamisée dans la salle. Une table à langer et un chauffe-biberon sont à votre disposition dans le cinéma.

Le film : Le garçon qui faisait danser les collines, de Georgi M. Unkovski

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://begleslalanterne.cine.boutique/?tab=soon »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Une séance pour les jeunes parents, avec leur bébé de 0 à 7 mois. ciné cinéma

La Lanterne