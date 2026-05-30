Cahus

Ciné Belle Etoile A bicyclette

Stade municipal Cahus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Mathieu Mlekuz. De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette Ensemble, ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement

Tout public, randonnée, restauration

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Stade municipal Cahus 46130 Lot Occitanie +33 6 40 43 45 99

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile A bicyclette Cahus a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne