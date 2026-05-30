Ciné Belle Etoile A bicyclette Cahus
Ciné Belle Etoile A bicyclette Cahus jeudi 6 août 2026.
Cahus
Ciné Belle Etoile A bicyclette
Stade municipal Cahus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Mathieu Mlekuz. De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette Ensemble, ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaître tragiquement
Tout public, randonnée, restauration
.
Stade municipal Cahus 46130 Lot Occitanie +33 6 40 43 45 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile A bicyclette Cahus a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne