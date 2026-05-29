Ciné Belle Etoile A toute allure Condat
Ciné Belle Etoile A toute allure Condat jeudi 30 juillet 2026.
Condat
Ciné Belle Etoile A toute allure
Parc de la salle des fêtes Condat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Lucas Bernard. Elle est officier de sous-marin tactique. Il est steward. Ils se rencontrent brièvement lors d’une escale… Mais le voilà qui s’accroche et la suit jusque dans son sous-marin !
Restauration sur place, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps
.
Parc de la salle des fêtes Condat 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 11 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile A toute allure Condat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Condat (Lot)
- Fête de la musique à Condat Condat 19 juin 2026