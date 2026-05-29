Condat

Ciné Belle Etoile A toute allure

Parc de la salle des fêtes Condat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Lucas Bernard. Elle est officier de sous-marin tactique. Il est steward. Ils se rencontrent brièvement lors d’une escale… Mais le voilà qui s’accroche et la suit jusque dans son sous-marin !

Restauration sur place, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps

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Parc de la salle des fêtes Condat 46110 Lot Occitanie +33 5 65 32 11 26

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile A toute allure Condat a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne