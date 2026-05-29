Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Belmont-Bretenoux
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Belmont-Bretenoux vendredi 24 juillet 2026.
Belmont-Bretenoux
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu
Derrière la Mairie Belmont-Bretenoux Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée
Pique-nique partagé, buvette et vente desserts. Repli sous chapiteau en cas de mauvais temps
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Derrière la Mairie Belmont-Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 86 66 61 27
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Belmont-Bretenoux a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne