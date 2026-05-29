Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Belmont-Bretenoux vendredi 24 juillet 2026.

Belmont-Bretenoux

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu

Derrière la Mairie Belmont-Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée

Pique-nique partagé, buvette et vente desserts. Repli sous chapiteau en cas de mauvais temps

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Derrière la Mairie Belmont-Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 86 66 61 27

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Belmont-Bretenoux a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne