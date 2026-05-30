Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu Carlucet
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu Carlucet jeudi 6 août 2026.
Carlucet
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu
Moulin de Lacomté Carlucet Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée
Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
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Moulin de Lacomté Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 16 90
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English :
Visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m
L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu Carlucet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne