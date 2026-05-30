Carlucet

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu

Moulin de Lacomté Carlucet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée

Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

.

Moulin de Lacomté Carlucet 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 16 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m

L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du Milieu Carlucet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne