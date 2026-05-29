Ciné Belle Etoile Aventura Glanes
Ciné Belle Etoile Aventura Glanes jeudi 16 juillet 2026.
Glanes
Ciné Belle Etoile Aventura
Pré à côté de la Halle Glanes Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Philippe Katerine. Les vacances d’été. Sardaigne, Italie. Un (road) trip en famille. Claudine, bientôt 11 ans, raconte leurs aventures au fur et à mesure. Quand Raoul, son frère de 3 ans, ne l’en empêche pas
Buvette et vente de desserts, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
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Pré à côté de la Halle Glanes 46130 Lot Occitanie +33 7 81 52 99 52
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Aventura Glanes a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne