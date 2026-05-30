Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac
Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac mardi 11 août 2026.
Mayrac
Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy
face au château Mayrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
Buvette, repas partagé et animation musicale avant la séance
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face au château Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 17 14 21
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As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne