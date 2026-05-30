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Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac

Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac

Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac mardi 11 août 2026.

Adresse : face au château

Ville : 46200 Mayrac

Département : Lot

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Mayrac

Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy

face au château Mayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

Buvette, repas partagé et animation musicale avant la séance

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face au château Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 17 14 21 

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As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne