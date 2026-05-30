Mayrac

Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy

face au château Mayrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

Buvette, repas partagé et animation musicale avant la séance

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face au château Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 25 17 14 21

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile ciné concert Laurel et Hardy Mayrac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne