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Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon

Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon

Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon vendredi 14 août 2026.

Adresse : 317 route du Campanole

Ville : 46350 Lamothe-Fénelon

Département : Lot

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lamothe-Fénelon

Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist

317 route du Campanole Lamothe-Fénelon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Le long métrage de Michel Hazanavicius, The Artist, accompagnés par trois musiciens en direct

Buvette, initiation au palet breton et repas sur réservation avant la séance

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317 route du Campanole Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 6 30 36 57 45 

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L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne