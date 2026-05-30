Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon
Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon vendredi 14 août 2026.
Lamothe-Fénelon
Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist
317 route du Campanole Lamothe-Fénelon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Le long métrage de Michel Hazanavicius, The Artist, accompagnés par trois musiciens en direct
Buvette, initiation au palet breton et repas sur réservation avant la séance
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317 route du Campanole Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 6 30 36 57 45
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English :
As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne