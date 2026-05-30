Lamothe-Fénelon

Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist

317 route du Campanole Lamothe-Fénelon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Le long métrage de Michel Hazanavicius, The Artist, accompagnés par trois musiciens en direct

Buvette, initiation au palet breton et repas sur réservation avant la séance

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317 route du Campanole Lamothe-Fénelon 46350 Lot Occitanie +33 6 30 36 57 45

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert The Artist Lamothe-Fénelon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne