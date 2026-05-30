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Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Devant l'Eglise

Ville : 46350 Masclat

Département : Lot

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Masclat

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy

Devant l’Eglise Masclat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

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Devant l’Eglise Masclat 46350 Lot Occitanie +33 5 65 37 63 78 

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As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne