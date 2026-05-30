Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat
Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat lundi 13 juillet 2026.
Masclat
Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy
Devant l’Eglise Masclat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
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Devant l’Eglise Masclat 46350 Lot Occitanie +33 5 65 37 63 78
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English :
As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Masclat a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne