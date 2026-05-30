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Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Reilhaguet

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Reilhaguet

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Reilhaguet mercredi 26 août 2026.

Adresse : Terrain communal La Garenne

Ville : 46350 Reilhaguet

Département : Lot

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Reilhaguet

Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy

Terrain communal La Garenne Reilhaguet Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 22:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

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Terrain communal La Garenne Reilhaguet 46350 Lot Occitanie +33 5 65 37 99 64 

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As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert-Laurel et Hardy Reilhaguet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne