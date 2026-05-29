Ciné Belle Etoile Délicieux Le Roc
Ciné Belle Etoile Délicieux Le Roc jeudi 23 juillet 2026.
Le Roc
Ciné Belle Etoile Délicieux
Bord de Dordogne Le Roc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Éric Besnard. À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, va inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous le premier restaurant !
Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps
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Bord de Dordogne Le Roc 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 67 07
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Délicieux Le Roc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne