Le Roc

Ciné Belle Etoile Délicieux

Bord de Dordogne Le Roc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Éric Besnard. À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, va inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous le premier restaurant !

Restauration sur place, repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

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Bord de Dordogne Le Roc 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 67 07

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Délicieux Le Roc a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne