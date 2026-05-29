Ciné Belle Etoile Délicieux Montvalent
Ciné Belle Etoile Délicieux Montvalent mercredi 15 juillet 2026.
Montvalent
Ciné Belle Etoile Délicieux
Point de vue de Malbernat Montvalent Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Eric Besnard. À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, va inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous le premier restaurant !
Repli dans la salle de la Croix Blanche en cas de pluie
Repas partagé et buvette
.
Point de vue de Malbernat Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 32 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Délicieux Montvalent a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne