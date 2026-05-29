Montvalent

Ciné Belle Etoile Délicieux

Point de vue de Malbernat Montvalent Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Eric Besnard. À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, va inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous le premier restaurant !

Repli dans la salle de la Croix Blanche en cas de pluie

Repas partagé et buvette

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Point de vue de Malbernat Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 32 31

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Délicieux Montvalent a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne