Loupiac

Ciné belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols

à côté de la salle polyvalente Loupiac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Un été dans le Gers

Un été dans le Gers. Les villages sont en fête

25 ans après avoir quitté sa campagne natale, la réalisatrice revient sur ses terres au milieu des vignes et des tournesols

Au son des bandas, fanfares traditionnelles du Sud-Ouest, la boite à musique de son enfance s’ouvre. Les souvenirs ressurgissent

Lorsqu’elle rencontre Anaïs, une musicienne à quelques mois du bac, elle se remémore ses 18 ans, l’âge des premiers choix

Elle s’interroge, fallait-il vraiment partir à la ville pour réussir sa vie ?

Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps

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à côté de la salle polyvalente Loupiac 46350 Lot Occitanie +33 6 72 12 13 40

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English :

A summer in the Gers

L’événement Ciné belle Etoile Documentaire Se souvenir des tournesols Loupiac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne