Latouille-Lentillac

Ciné Belle Etoile En Fanfare

Place de l’église Latouille-Lentillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique

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Place de l’église Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 06 27

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile En Fanfare Latouille-Lentillac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne