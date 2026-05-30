Ciné Belle Etoile En Fanfare Latouille-Lentillac
Ciné Belle Etoile En Fanfare Latouille-Lentillac vendredi 7 août 2026.
Latouille-Lentillac
Ciné Belle Etoile En Fanfare
Place de l’église Latouille-Lentillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’Emmanuel Courcol. Deux frères que tout oppose se retrouvent autour de l’amour de la musique
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Place de l’église Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 06 27
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile En Fanfare Latouille-Lentillac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne