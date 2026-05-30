Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou

Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou

Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou jeudi 6 août 2026.

Adresse : Parc à côté de la salle des fêtes

Ville : 46600 Baladou

Département : Lot

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Baladou

Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage

Parc à côté de la salle des fêtes Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 22:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’animation de Chris Sanders

L’incroyable épopée d'un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île

A partir de 6 ans

  .

Parc à côté de la salle des fêtes Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne