Baladou

Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage

Parc à côté de la salle des fêtes Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 22:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’animation de Chris Sanders

L’incroyable épopée d'un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île

A partir de 6 ans

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Parc à côté de la salle des fêtes Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 68

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne