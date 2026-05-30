Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou
Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou jeudi 6 août 2026.
Baladou
Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage
Parc à côté de la salle des fêtes Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 22:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film d’animation de Chris Sanders
L’incroyable épopée d'un robot qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île
A partir de 6 ans
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Parc à côté de la salle des fêtes Baladou 46600 Lot Occitanie +33 5 65 37 30 68
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Le Robot Sauvage Baladou a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne