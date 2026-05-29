Laval-de-Cère

Ciné belle étoile On ira

stade municipal Laval-de-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie

Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie. Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu

Repli dans la salle des fête en cas de pluie

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stade municipal Laval-de-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 33 87 25

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English :

Marie, 80, is fed up with her illness

L’événement Ciné belle étoile On ira Laval-de-Cère a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne